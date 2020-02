Calciomercato Juventus, pronto il colpo da 300 milioni per l’estate

Il calciomercato è appena terminato ma la Juventus pensa già al futuro. Si punta a ringiovanire la squadra e Paratici sta pensando ad uno degli attaccanti più forti d’Europa.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, sacrificio shock per il colpo da 150 milioni!

Il mercato invernale non ha portato volti nuovi in casa Juventus, ma la dirigenza sta già pensando al futuro. Per l’estate, infatti, sembra che Paratici stia preparando un colpo incredibile: Kylian Mbappé. Il francese non sta vivendo un momento felicissimo al Paris Saint Germain, come confermato dalla litigata dello scorso weekend con Tuchel, e le ipotesi che a giugno possa cambiare aria non sono così remote.

Calciomercato Juventus, per Mbappé c’è la fila

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, idea in attacco | L’annuncio dell’agente

Probabilmente, come riportato dal portale inglese Daily Express, nel caso Mbappé decidesse di lasciare Parigi la Juventus ci proverà, anche se nel mercato non c’è mai nulla di scontato, specialmente se l’oggetto dei desideri è uno dei giocatori più forti d’Europa. La lista delle pretendenti, infatti, è piuttosto lunga. Dalla Spagna sono certi che la nuova squadra di Mbappé sarà il Real Madrid. Zidane è da tempo un estimatore del classe ’98, e le Merengues starebbero già pensando di fare un’offerta da 300 milioni di euro per portarlo a in Spagna. Cifre incredibili, che però non sembrano spaventare le big d’Europa. Oltre ai bianconeri e Real, infatti, la lista delle pretendenti per Mbappé comprende anche City e Liverpool.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

G.N.