Juventus – Clamoroso triangolo | Douglas addio. Arriva una stella

In estate ci saranno tanti colpi entusiasmanti di mercato con le big d’Italia e d’Europa già al lavoro per il futuro: addio Douglas Costa.

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione. Il club bianconero potrebbe pensare già ai possibili rinforzi con un triangolo di mercato davvero entusiasmanti che riguarderebbe anche Manchester United e Borussia Dortmund, sempre molto attive su questo fronte. Con l’affare Kulusevski già chiuso per il prossimo anno, Paratici sarebbe al lavoro per arrivare a nuovi innesti di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa-Sancho-Lingard

Douglas Costa potrebbe salutare la Juventus nella sessione estiva di calciomercato. Il funambolico attaccante brasiliano, ad un passo dall’addio già in passato, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Allo stesso tempo i bianconeri sarebbero da tempo sulle tracce del talentuoso attaccante del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, vero e proprio protagonista della stagione dei gialloneri con 15 gol e ben 16 assist vincenti. Il suo profilo sarebbe perfetto per la compagine guidata da Maurizio Sarri: velocità e tecnica allo stato puro per il classe 2000.

Infine, il Borussia potrebbe avere proprio dal Manchester il sostituto ideale: si tratta di Jesse Lingard, in uscita dal club inglese. Finora in Premier League non ha trovato ancora la via del gol e così il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inghilterra. Un vero e proprio triangolo di mercato davvero entusiasmante per accontentare tutte le parti coinvolti in questa maxi-operazione.

