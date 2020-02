Calciomercato Juventus, idea in attacco | L’annuncio dell’agente

Nella giornata di ieri si era parlato di un possibile ritorno di Riccardo Orsolini alla Juventus. Oggi l’annuncio del procuratore.

La Juventus del presente è proiettata anima e corpo sulla stagione attuale con una lotta scudetto con Inter e Lazio tutta da vivere accompagnata da una semifinale di Coppa Italia alle porte e da una Champions League da provare finalmente a conquistare. In estate sarà poi tempo di bilanci con la dirigenza bianconera pronta a rinforzare in sede di calciomercato l’organico di Maurizio Sarri, che a giugno potrà contare certamente sul giovane Dejan Kulusevski. Nella giornata di ieri era salita inoltre in auge la candidatura di Riccardo Orsolini, che sta facendo benissimo a Bologna e che nei mesi scorsi è stato riscattato dai felsinei. Sei i gol realizzati dall’esterno rossoblu in ventidue presenze stagionali sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Numeri che lo avrebbero fatto rientrare in orbita Juventus. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Orsolini

Vista la grande crescita di Orsolini si era vociferato di un possibile nuovo accordo col Bologna per portare nuovamente il ragazzo alla Juventus. L’agente del giocatore, Donato Di Campli, ha smentito le voci a ‘Il Resto del Carlino’: “Mi piacerebbe che venisse lasciato in pace, ogni volta che segna saltano fuori le voci sulla Juve. È un giocatore del Bologna e basta, il suo futuro verrà deciso dal club e da lui. C’è di più, perché Riccardo sta bene a Bologna e vuole rimanere, sente la fiducia del tecnico e della dirigenza, poi il club è ambizioso. Ha solo bisogno di continuare a crescere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sguardo al futuro: possibile ritorno

Parole nette quelle del procuratore di Orsolini che ha quindi smentito e voci su un possibile accordo con la Juve per riportare Orsolini a Torino in estate sulla base di 25 milioni di euro. Testa solo ai felsinei quindi per l’esterno offensivo di Mihajlovic che sogna anche l’Europeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio possibile a giugno: torna in Spagna

Calciomercato Juventus, colpo Real: retromarcia improvvisa

G.B.