Barcellona, UFFICIALE: brutto infortunio e stagione finita!

Altro infortunio, altro stop: Ousmane Dembele rischia di finire la stagione in anticipo. Ancora un guaio per il Barcellona di Setien.

Stagione maledetta per il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Dopo il brutto infortunio occorso a Luis Suarez, il tecnico Quique Setien dovrà fare i conti con un’altra pesante defezione. A finire KO è ancora una volta un attaccante, e si tratta di Ousmane Dembele. Gli ultimi controlli “hanno evidenziato la rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra“, come riportato dal comunicato ufficiale del Barcellona.

L’ex Borussia Dortmund salterà quindi naturalmente anche la doppia sfida contro il Napoli e rischia di concludere in anticipo la stagione.

G.B.