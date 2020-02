Calciomercato Inter, irrompe un’altra big | 100 milioni per Lautaro

Dopo la sessione invernale di calciomercato, pronti i colpi per la prossima estate: assalto decisivo dalla Spagna, pronti 100 milioni

Appena terminata il calciomercato di gennaio, i top club europei starebbero già al lavoro per il futuro con acquisti di spessore. A giugno l’Inter dovrà stare attenta ai numerosi assalti per l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, autore finora di una stagione da applausi con gol e assist. Nel 3-5-2 di Conte “El Toro” ha messo in luce tutte le sue qualità diventando così un centravanti completo, in grado di essere utile sia in rifinitura che in area avversaria. Ora il suo futuro resta sempre in bilico.

Calciomercato Inter, il Real piomba su Lautaro

Non solo Barcellona sulle tracce di Lautaro Martinez. Come svelato in anteprima dal portale spagnolo Defensa Central, il Real Madrid sarebbe piombato sull’attaccante argentino: a giugno arriverà l’offerta dei blancos pari a 100 milioni di euro. La cifra sarà quella massima e non sarà intenzionata a salire. In questa stagione “El Toro” ha collezionato 16 gol in 27 partite diventando uno dei protagonisti della cavalcata entusiasmante dell’Inter, guidata da Antonio Conte.

Il primo nome della lista di Zinedine Zidane per l’attacco resta, però, il suo connazionale, Kylian Mbappe, che ha discusso animatamente anche con l’allenatore del PSG Tuchel al momento del cambio nell’ultima partita di campionato: l’affare è complicato. Lautaro, invece, potrebbe lasciare l’Inter, che vorrebbe, dal canto suo, blindarlo allungandogli per altri anni il suo contratto che scadrà nel giugno 2023. Sarà un duello a distanza tra Real e Barcellona, che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo con un attaccante dalle sue caratteristiche per il dopo Suarez. Messi l’ha consigliato alla dirigenza catalana, ma i blancos proveranno l’affondo decisivo.

