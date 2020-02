UFFICIALE: si opera per la pubalgia | Salta la Champions League

Le ultime news Champions League riportano un infortunio che costringe all’operazione per la pubalgia. Salterà la sfida degli ottavi di finale.

Tra due settimane riparte la Champions League con la fase ad eliminazione diretta. Ma gli ottavi di finale perdono subito un protagonista in una delle sfide più attese, quella tra l’Atletico Madrid ed il Liverpool che è in programma il prossimo 18 febbraio allo stadio ‘Wanda Metropolitano’. Stiamo parlando di Kieran Trippier, 29enne terzino destro inglese che milita nei ‘Colchoneros’. Un grave tegola per Diego Pablo Simeone, che già deve fare a meno di Morata e che dovrà trovare un altro difensore sulla corsia destra da opporre a Sadio Mané.

Atletico Madrid, infortunio Trippier: l’inglese va sotto i ferri

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dall’Atletico Madrid: “Kieran Trippier si è sottoposto a un intervento chirurgico per la pubalgia che presentava nelle ultime settimane. Il terzino inglese accusava dolori, per cui si è sottoposto a un trattamento conservatore. Visto che i fastidi non sono mai scomparsi completamente, lo staff medico del club ha deciso che il giocatore sarebbe stato operato questo martedì. L’operazione si è svolta senza complicazioni e, a partire da ora, il Nazionale inglese inizierà un processo di recupero con fisioterapia e lavoro in palestra”. Non sono stati resi noti i tempi di recupero, ma si teme un mese di stop. La speranza è di averlo a disposizione per la sfida di ritorno a Liverpool.

