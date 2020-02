Calciomercato Inter, “agguato” City | Proposta di scambio con tre giocatori in ballo

Continuano le voci di calciomercato sull’asse Inter-City. Potrebbe esserci un ritorno a Milano con due nerazzurri verso l’Inghilterra.

Il calciomercato invernale si è appena concluso ma l’Inter guarda già al futuro. Oltre a Lautaro Martinez, ci sono altri giocatori che interessano al Manchester City, pronto a fare follie per due nerazzurri. Come riportato da Calciomercato.it, si tratta di Stefano Sensi e Alessandro Bastoni: il primo sembra aver perso la titolarità con l’arrivo di Eriksen, mentre il secondo si è imposto come titolare ai danni di Godin e D’Ambrosio. In cambio, oltre ad un conguaglio economico, a Milano tornerebbe un giocatore che ha già vestito i colori nerazzurri.

Calciomercato Inter, le cifre della trattativa con il City

Il giocatore di cui stiamo parlando è Joao Cancelo. Arrivato in estate al City per oltre 50 milioni di euro (compreso anche il cartellino di Danilo, finito alla Juventus), il portoghese per ora non sembra riuscire ad imporsi. Come riportato anche del quotidiano inglese Sun, l’Inter starebbe pensando ad un suo ritorno già dal prossimo calciomercato, e su queste basi il club di Manchester avrebbe cominciato ad imbastire la trattativa. Come detto in precedenza, per il prossimo calciomercato Guardiola avrebbe messo gli occhi su Sensi e Bastoni. Per i due nerazzurri, entrambi molto giovani, il City vorrebbe spendere circa 70 milioni di euro: 20 milioni cash più il cartellino di Cancelo, che gli inglesi valutano circa 50 milioni di euro, cifra necessaria per non registrare una minusvalenza. Inoltre, Cancelo ritroverebbe la Serie A, dove sia con la maglia dell’Inter sia con quella della Juventus si è sempre dimostrato un giocatore molto affidabile.

