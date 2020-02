Calciomercato Juventus, operazione bloccata | “Non si muove da qui”

La Juventus lavora all’arrivo del forte calciatore che però trova la risposta della società. Ecco di chi stiamo parlando.

La Juventus lavora all’arrivo del forte calciatore che però trova la risposta della società. Ecco di chi stiamo parlando. I bianconeri infatti avrebbero pensato all’acquisto di un attaccante esterno che sta sorprendendo questa stagione, avendo già realizzato già 5 gol e 7 assist in un campionato per lui che sta riservando già numerose emozioni. Potrebbe esserci il grande salto nel prossimo mercato, ma la società dove attualmente milita ha subito glissato in merito ad una partenza a fine stagione.

Calciomercato Juventus, il colpo in entrata

I bianconeri starebbero pensando a rinforzare il reparto avanzato con il forte giocatore, giovane e di grande talento. L’opzione però sarebbe già da avvallare perché secondo quanto riportato dal ds del club a Sky Sport, non ci sarebbe nessuna opportunità di vederlo lontano dalla squadra con la società pronto quindi a blindarlo. Si tratta di una scelta molto probabile, nonostante il giocatore di cui stiamo parlando è già stato di proprietà della Juventus prima del trasferimento. Ora si starebbe studiando ad un ritorno alla base, subito stoppato però.

Calciomercato Juventus, il ritorno sfumato

I bianconeri starebbero lavorando al ritorno di Orsolini, ceduto al Bologna e che sarebbe rientrato nei radar del club allenato da Sarri. Un giovane di rosee speranze che è stato però stato blindato da Bigon che ai microfoni di Sky Sport ha affermato: “Leggo tanti rumors, ma non c’è nulla di vero. Riccardo sta bene qui e punta alla convocazione per l’Europeo. Si tratta di un ragazzo intelligente e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire. Poi a fine stagione ci siederemo e parleremo, ma al momento non abbiamo programmato nessun addio”. Insomma, si tratta di un operazione non ancora conclusa, ma sicuramente alquanto difficile.

G.S.