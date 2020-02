Calciomercato Juventus, doccia gelata per il top player

Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di un nome di altissimo profilo per la prossima stagione: ma per Paratici ci sono subito brutte notizie

Conclusa una sessione di calciomercato di gennaio con pochi movimenti, la Juventus pensa già al futuro. Nella finestra invernale, acquistato il solo Kulusevski per la prossima stagione. Nessun innesto nell’immediato e anzi rosa sfoltita degli esuberi: via i vari Mandzukic, Perin, Emre Can e Pjaca, che non rientravano nei piani di Maurizio Sarri. In vista dell’estate, il CFO Paratici pianifica però una campagna decisamente più interventista, in cui ci sarà almeno un grandissimo colpo, e forse più di uno.

Calciomercato Juventus, assalto a van Dijk: il Liverpool risponde subito

In particolare, per la difesa, la Juventus pensa a Virgil van Dijk. L’olandese è unanimemente considerato il difensore più forte in circolazione in questo momento, i bianconeri vogliono rinnovare sempre più una linea difensiva nella quale Chiellini inizia ad accusare il peso degli anni e anche Bonucci non è più giovanissimo. Le notizie filtrate dall’Inghilterra spiegano che i campioni d’Italia pensano seriamente al centrale del Liverpool, con i Reds che, però, avrebbero già pianificato la contromossa. Secondo l’Indipendent, infatti, il Liverpool è perfettamente a conoscenza dell’interessamento di numerose squadre per il suo pilastro difensivo e vuole correre ai ripari. Per blindarlo, sarebbe già in programma un rinnovo di contratto super, a cifre davvero clamorose. Si parla infatti di un adeguamento dell’ingaggio a circa 12 milioni di euro a stagione. Qualora la trattativa con l’entourage di van Dijk andasse a buon fine, sarebbe praticamente impossibile strapparlo ai Reds.

