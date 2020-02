Calciomercato Juventus, caccia al top player | Nuova pista a sorpresa

La Juventus pensa già al futuro cercando di arrivare a colpi importanti per la prossima stagione: che idea per l’attacco bianconero!

Gennaio è già alle spalle, ma la Juventus vuole continuare a pensare al futuro. Dopo l’affare Kulusevski chiuso per il prossimo anno, il club bianconero potrebbe mettere a segno colpi importantissimi in estate. La dirigenza starebbe già al lavoro per provare a soffiare ai top club europei calciatori di primissima fascia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, derby di mercato per l’ex capitano!

Calciomercato Juventus, sogno Sane per l’attacco

Come svelato dal portale britannico sportsmole ci sarebbe anche la Juventus, insieme al Bayern Monaco, sulle tracce del talentuoso tedesco del Manchester City, Leroy Sané. Attualmente il giocatore si trova ai box per un grave infortunio al ginocchio, che lo sta tenendo fuori dal terreno di gioco per diverso tempo. Soltanto 13 i minuti collezionati finora. Già vicinissimo alla cessione a gennaio, il tedesco continuerà la sua riabilitazione sotto la cura Guardiola per poi decidere il suo futuro dopo aver recuperato definitivamente dal grave infortunio. La sua riabilitazione sta terminando e sarà a disposizione a breve del manager catalano. Per ora restano favoriti i baveresi, ma i bianconeri cercheranno di capire i margini per un possibile trasferimento a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “agguato” City | Proposta di scambio con tre giocatori in ballo

Infine, anche l’esperto di Sky Germania durante la chiusura del mercato, Max Bielefeld, ha svelato che non ci sarebbe soltanto il Bayern Monaco sulle sue tracce: “Sappiamo che ci sarebbero anche altri club su Sane. Se, ad esempio, il Real Madrid o il Barcelona fossero di nuovo dietro l’angolo, lui ci ripenserebbe sicuramente”. Infine, ha aggiunto: “I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il suo futuro visto che c’è anche l’Europeo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

S.I.