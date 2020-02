Calciomercato Inter, troppi problemi fisici | Futuro di Sensi a rischio

Una serie di infortuni ne ha compromesso le prestazioni. Ora il centrocampista dell’Inter potrebbe dire addio a fine stagione.

Una serie di infortuni ne ha compromesso le prestazioni. Ora il centrocampista dell’Inter potrebbe dire addio a fine stagione. Il giocatore infatti non sarebbe più uno degli irremovibili nel progetto di mister Conte e l’acquisto di Eriksen apre a scenari che prima non erano mai stati esplorati dalla società italiana. Insomma, un trasferimento lontano dal capoluogo lombardo che potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione estiva del mercato per il forte calciatore.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, “agguato” City | Proposta di scambio con tre giocatori in ballo

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

Calciomercato Inter, ecco chi potrebbe partire

L’esigenza di mister Conte di avere all’interno della propria rosa un giocatore per il proprio centrocampo che potesse andare a rinforzare la mediana. Una necessità che tanto dice sul futuro del calciatore arrivato a Milano solo quest’estate. Si tratta di una scelta dovuta anche agli infortuni che ne hanno frenato la sua crescita e non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Insomma, tutto è cambiato nel giro di poche settimane diventando un elemento imprescindibile all’interno del club interista al poter dire addio alla squadra italiana. Un evoluzione preoccupante, ma che potrebbe portare a importanti risvolti in ottica mercato in uscita per il direttore sportivo Marotta.

Leggi anche —> Inter, UFFICIALE | Bocciatura per un veterano

Leggi anche —> Calciomercato Inter, irrompe un’altra big | 100 milioni per Lautaro

Calciomercato Inter, potrebbe essere addio

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Milan, derby di mercato per l’ex capitano!

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, piano shock | Lautaro con de Ligt

Il calciatore nerazzurro di cui stiamo parlando è Stefano Sensi. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il centrocampista sarebbe uno dei papabili a poter lasciare la squadra interista a fine stagione. Questo perché a causa degli infortuni non sta rendendo al meglio e quindi l’ipotesi addio è da tenere in considerazione per il futuro del giovane arrivato solo la scorsa estate in prestito dal Sassuolo. Insomma, una sorpresa da prendere in grande considerazione per il mercato, siccome con il ricavo della cessione potrebbe arrivare un top player. Su di lui infatti c’è l’ombra del Barcellona che da tempo lo segue.

Leggi anche —-> Calciomercato Inter, delude Godin | Ecco il campione del mondo

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Conte lo blinda | “Non andrà via”

Leggi anche —> Calciomercato Inter, difficile arrivare a Giroud | Ecco l’alternativa

Leggi anche —> Calciomercato Inter, ‘alleanza’ col Napoli | Idea scambio clamoroso!

G.S.