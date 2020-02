Calciomercato Juventus e Inter, l’annuncio: “Voglio giocare in Champions”

Gennaio ormai è alle spalle. I top club d’Italia pensano già a come rinforzarsi per l’estate: il desiderio del sudamericano

Si pensa già alla prossima stagione. Le società importanti di Serie A riescono ad anticipare le altre compagini del campionato italiano grazie ad un lavoro certosino sul fronte mercato. E così Juventus e Inter potrebbero rinforzare notevolmente in vista della prossima stagione con innesti davvero di primo livello.

Calciomercato Juventus e Inter, il sogno di De Paul

Il profilo del centrocampista argentino dell’Udinese, Rodrigo De Paul, è stato accostato a lungo all’Inter nell’ultima sessione di calciomercato. Il sudamericano potrebbe entrare anche nell’ottica Juve visto il cambiamento tattico che ha subito: ora è diventato un completo interno di centrocampo. Lo stesso giocatore della compagine friulana ha svelato ai microfoni di Tuttosport i suoi sogni: “Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre alla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo”. Poi ha aggiunto: Voglio andare a un Mondiale e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto”.

Sempre sul punto di andar via, alla fine Rodrigo De Paul è rimasto ancora per diversi mesi ad Udine: “Ormai è da un paio d’anni che è così. All’inizio era difficile, adesso gestisco meglio la situazione, comprese… le prese in giro dei compagni che arrivano con i giornali e mi dicono dove mi hanno venduto”. Infine, un commento su Conte e Gotti: “E’ chiaro che mi piacerebbe essere allenato da tutti gli allenatori considerati top. A proposito, Gotti è uno degli allenatori più bravi che abbia mai avuto”. In estate De Paul potrebbe davvero cambiare squadra.

