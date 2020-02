Calciomercato, colpaccio dalla Bundes | È sfida Juventus-Inter!

Calciomercato Juventus e Inter, riparte la sfida tra bianconeri e nerazzurri: Marotta e Paratici a confronto per un top player

Il duello scudetto tra Juventus e Inter si preannuncia avvincente fino alla fine. I bianconeri hanno tre punti di vantaggio in classifica ma i nerazzurri non mollano. Attenzione anche all’inserimento della Lazio nella lotta, ma la sensazione è che alla lunga la corsa possa restare a due. Lo spartiacque potrebbe essere lo scontro diretto a Torino del 1 marzo, per capire chi delle due potrà arrivare a braccia alzate alla fine della corsa. Il duello, in ogni caso, proseguirà anche, con buona probabilità nelle prossime stagioni e sul mercato.

Calciomercato Juventus e Inter, sfida Paratici-Marotta per Thiago Alcantara

Fabio Paratici e Beppe Marotta, dopo essere stati colleghi, sono ora sui lati opposti della barricata e si sfidano per numerosi profili. Tra questi, un nome che può diventare particolarmente caldo è quello di Thiago Alcantara. L’ex Barcellona, oggi al Bayern Monaco, fatica a ritrovare in Baviera la continuità di rendimento avuta in passato. Possibile dunque un addio al club tedesco e sia la Juventus che l’Inter ci pensano piuttosto seriamente. Si tratta di un classe 1991, un giocatore dunque ancora piuttosto giovane che potrebbe dare molto alla causa e che in Serie A potrebbe trovare l’occasione giusta per il suo rilancio. I bianconeri erano già in contatto con il Bayern provando a impostare un’operazione con Emre Can, poi finito al Borussia Dortmund. I rapporti con il club tedesco sono comunque ottimi per Paratici, che potrebbe riprovarci. Ma anche Marotta vanta canali forse anche migliori con il Bayern, come dimostra la recente operazione Perisic. Il testa a testa per un giocatore che potrebbe davvero dare la svolta al centrocampo di entrambe le squadre potrebbe infiammare il mercato estivo.

