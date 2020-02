Calciomercato Milan, sfida Mourinho per il colpo in Serie A

In casa Milan si pensa già ai possibili acquisti estivi: tra il club rossonero ed un obiettivo però, c’è l’interesse del Tottenham di Mourinho

Per riportare il Milan ad alti livelli, molto probabilmente in estate servirà una vera e propria rivoluzione. Oltre alle probabili partenze, si pensa già a quali potrebbero essere gli obiettivi per il calciomercato estivo. Ad insidiare i piani rossoneri però, sembrerebbe arrivare l’interesse del Tottenham di Josè Mourinho. Duello con gli spurs per un calciatore di Serie A.

Calciomercato Milan, duello con Mourinho: Under nel mirino

Nella sessione estiva di calciomercato, il Milan probabilmente dovrà operare in molti reparti, uno di questi è l’attacco. Con il contratto di Zlatan Ibrahimovic che scadrà a giugno e molti giocatori offensivi che devono guadagnarsi la conferma, i rossoneri sono già alla ricerca di colpi da piazzare. Il mirino del club milanista sembrerebbe essere finito su Cengiz Under, esterno offensivo della Roma. Il calciatore turco interessa ai rossoneri da tempo ed il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Il calciatore classe 1997, quest’anno ha totalizzato solamente 6 partite da titolare a causa degli infortuni. La concorrenza per il Milan arriva dall’Inghilterra. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Dailymail‘, sul giocatore turco ci sarebbe anche l’interesse del Tottenham di Mourinho. L’allenatore portoghese sarebbe interessato all’acquisto del numero 17 giallorosso, ma ad una condizione, il raggiungimento di un posto in Champions League. Un duello che nella prossima finestra estiva di calciomercato potrebbe entrare nel vivo.

M.D.