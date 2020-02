Calciomercato Inter, sogno Messi | Cifre e retroscena dell’affare!

L’idea per l’Inter parte da lontano già dall’epoca del presidente Moratti: il sogno per l’attacco resterebbe ancora un desiderio forte

I sogni più profondi partono da lontano. Così quello di Lionel Messi, da sempre accostato all’Inter, fin dai tempi dell’ex presidente Massimo Moratti. Il club nerazzurro ci ha provato spesso senza riuscirci. Il campione argentino ha preferito di vivere tutta la sua carriera con la maglia del Barcellona collezionando numerosi trofei e diventando il migliore in assoluto.

Calciomercato Inter, Messi sogno dai tempi di Moratti

Nel 2015 il presidente all’epoca del Barcellona, Joan Laporta, aveva svelato il forte interessamento ai microfoni di Rmc Sport dell’ex numero uno del’Inter nei confronti di Lionel Messi: “Quando ero in carica come presidente ho ricevuto offerte da diversi club. L’Inter, ad esempio, voleva pagare la clausola per prenderlo, ma ho sempre risposto che non se ne parlava. Messi non avrebbe mai lasciato il Barça mentre io ero presidente”. Dopo due anni lo stesso Moratti svelò il suo sogno nel cassetto: “Avevo visto una gara Under 20 e avevo visto questo ragazzo giocare quando nessuno lo conosceva. Mi ha impressionato e ho chiesto informazioni, ma lui subito dopo rinnovò col Barcellona, a cui era molto legato per via della sua storia. Sarebbe stato anche brutto fare una trattativa alle spalle del club blaugrana”.

Dopo gli attacchi a distanza tra Messi e Abidal, attuale direttore sportivo, il campione argentino potrebbe anche pensare di cambiare aria. Il suo sogno sarebbe quello di terminare la carriera in maglia blaugrana, ma dopo tantissimi anni qualcosa sta cambiando inesorabilmente. L’Inter potrebbe pensare ad un possibile tentativo per la Pulce, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. Se non dovesse rinnovare, l’operazione potrebbe essere di ben 300 milioni complessivi tra cartellino del campione ed ingaggio. E così in Serie A potrebbe esserci un nuovo duello tra lui e Cristiano Ronaldo dopo quelli entusiasmanti in Liga.

Lionel Messi (Getty Images)

S.I.