Calciomercato, Barcellona su Lautaro | Pedina shock per l’Inter!

Occhi proiettati al futuro per l’Inter che monitora anche nomi prestigiosi come quello di Luis Suarez. Il destino del ‘Pistolero’ è tutto da scrivere e l’asse col Barcellona potrebbe incendiarsi.

Nonostante un calciomercato di gennaio sontuoso chiuso con gli arrivi di Young, Moses ed Eriksen, l’Inter continua a guardare anche al futuro, soprattutto in attacco. Nel reparto avanzato resta infatti in bilico la posizione di Lautaro Martinez, giovane attaccante argentino che ha attirato su di se le mire di Barcellona, e più recentemente anche Manchester City. Il classe 1997 nerazzurro sta vivendo la stagione della consacrazione definitiva ed al netto dell’ingenua espulsione contro il Cagliari ha comunque collezionato fin qui 16 reti e 4 assist in tutte le competizioni. Ad ogni modo per ora l’Inter non sembra intenzione di cedere il giocatore che ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpaccio dalla Bundes | È sfida Juventus-Inter!

Calciomercato Inter, Suarez per l’attacco: intrigo col Barcellona

Per quanto riguarda le entrate invece l’Inter potrebbe fare un pensierino su Luis Suarez, forte attaccante uruguaiano del Barcellona che al momento è fermo ai box per infortunio. L’ex Liverpool non ha bisogno di presentazioni trattandosi di uno dei migliori numeri 9 degli ultimi 10 anni, come testimonia anche il ruolino di marcia da 14 reti in 23 apparizioni in questa sfortunata stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

La situazione ambientale a Barcellona al momento è rovente ed il contratto in scadenza 2021, unito all’età che avanza potrebbero anche spingere i catalani a lasciar partire Luis Suarez la prossima estate. La valutazione del ragazzo nonostante i 33 anni già compiuti resta comunque molto elevata anche se non va escluso un suo coinvolgimento in un’eventuale affare con l’Inter che coinvolgerebbe anche Lautaro Martinez. Non è infatti un mistero che il Barça e soprattutto Leo Messi gradiscano il giovane argentino di Conte, che se dovesse continuare così sarebbe piuttosto difficile da trattenere. Le vie del mercato sono infinite e va lasciata aperta ogni porta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, retroscena Giroud | Lo ammette il ds

Calciomercato Inter, troppi problemi fisici | Futuro di Sensi a rischio

G.B.