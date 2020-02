Calciomercato Inter, retroscena Giroud | Lo ammette il ds

Spunta un retroscena su Giroud, più volte accostato all’Inter. Anche un top club lo ha cercato a gennaio: ecco l’ammissione del direttore sportivo

Dopo tante discussioni sul futuro di Olivier Giroud, il calciatore francese non ha trovato una nuova squadra ed è rimasto al Chelsea. Ci sono state tante squadre che hanno provato a strapparlo dalla Premier League, la squadra più vicina è stata l’Inter che ha trattato per diverse settimane. I nerazzurri inizialmente cercavano un vice-Lukaku, ma alla fine hanno deciso di andare avanti con i giocatori già a disposizione.

Sulla base di questa scelta, c’è anche l’arrivo di Eriksen che ha portato Beppe Marotta a non stravolgere altre zone del campo. Dopo il ‘no’ dell’Inter si sono fatte avanti altre squadre tra cui la Lazio, che però non ha chiuso in quanto il Chelsea ha deciso di trattenere in mancanza di alternative. Il campione del mondo ora vuole riscattarsi e fare bene nella seconda metà di stagione, quella più bella e piena di impegni.

Non solo l’Inter: anche il Barcellona ci ha provato per Giroud

In questi giorni, il direttore sportivo del Barcellona ha svelato importanti retroscena di mercato alla testata giornalistica Sport. Il ds ha detto che, vista la lunga assenza di Suarez, i Blaugrana hanno cercato di strappare alla concorrenza anche Olivier Giroud. Il club catalano, inoltre, ha provato a portare in Spagna il centravanti Fernando Llorente, così come dichiarato da Abidal. L’attaccante del Napoli è stato in mezzo a tante voci di mercato ma anche lui, come Giroud, alla fine non ha cambiato squadra.

