Calciomercato Serie A, sfida con il Cholo per il colpo dalla Premier!

Lingard è in uscita dal Manchester United. L’Atletico Madrid si è fatto subito avanti, ma c’è da battere la concorrenza di diverse squadre di Serie A

In questi giorni si parla con insistenza del futuro di Jesse Lingard, che è tutt’altro che deciso. Il trequartista del Manchester United vive una situazione difficile con il suo club e nei prossimi mesi potrebbe salutare. Tra le parti non ci sono problemi riguardo ciò che succede in campo: Lingard è quasi sempre titolare e indossa anche la fascia da capitano da fine novembre. In questa stagione, infatti, ha già totalizzato 32 presenze condite da 5 reti. Con l’arrivo di Bruno Fernandes il trequartista inglese potrebbe avere meno spazio, ma le difficoltà nascono a causa del suo procuratore, ovvero Mino Raiola, che si è detto più volte insoddisfatto del trattamento che i Red Devils hanno verso i giocatori. L’agente italiano vorrebbe non avere più a che fare con il Manchester United e per questo, a giugno, proverà a far partire Lingard e Pogba.

Atletico Madrid, Roma, Milan e Inter si contendono Lingard

Con la notizia di un probabile addio in estate, sono diverse le società che si sono fiondate su Jesse Lingard. Il calciatore ha molto mercato e la sua prossima destinazione potrebbe essere anche italiana. In Spagna c’è l’Atletico Madrid che si è fatto avanti, i Colchoneros apprezzano soprattutto la duttilità del classe 1992 che potrebbe agire anche come esterno destro.

La concorrenza è agguerrita soprattutto in Serie A, dove ben tre squadre ci proveranno nei prossimi mesi. Al momento, infatti, oltre a quello dell’Atletico Madrid è stato registrato anche l’interesse di Inter, Roma e Milan. Si apre una lotta agguerrita e interessante e nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più sulle contendenti.

