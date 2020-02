Calciomercato Milan, la trattativa salta sul gong | Il retroscena

Il Milan è stato molto vicino all’ingaggio del calciatore. Trattativa sfumata sul più bello, ma che potrebbe imbastirsi nuovamente in estate.

Il Diavolo è stato molto vicino all’ingaggio del calciatore. Trattativa sfumata sul più bello, ma che potrebbe imbastirsi nuovamente in estate. I rossoneri infatti avrebbero avuto la possibilità di chiudere l’operazione di mercato, ma il tutto sarebbe saltato al momento degli incontri di rito che avrebbero evidenziato alcune problematiche, poi risultate decisive per la cattiva riuscita del trasferimento. Insomma, tutto bloccato, con la società che non ha potuto portare a casa il forte calciatore.

Calciomercato Milan, il retroscena sull’arrivo del calciatore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società rossonera avrebbe comunicato che nelle visite mediche sono stati riscontrati alcuni piccole anomalie che andavano analizzate meglio. Una situazione che secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, avrebbe rallentato la trattativa e trovandosi ormai nelle ultime ore del mercato invernale, avrebbe costretto il rossoneri a fare un passo indietro ritirando l’offerta e chiudendo l’operazione con un nulla di fatto. Non è però escluso che si possa tornare a ragionare per un arrivo del giovane calciatore in estate, quando si potrà ragionare con maggiore calma all’operazione.

Calciomercato Milan, la trattativa pronta a riaccendersi

Secondo quanto affermato sempre dal giornalista di Sky Sport: “Magari ci sarà tempo e modo di riprendere la trattativa durante l’estate, perché comunque quando il Diavolo punta un giocatore, e l’ha puntato, è evidente che c’è il gradimento totale nei suoi confronti“. Insomma, il sintomo che questo Milan può tornare sul giocatore. Parliamo infatti di Robinson del Wigan, terzino che sarebbe dovuto arrivare a Milano, ma che è rimasto in Inghilterra per i citati problemi durante le visite mediche. Un duro colpo per il Diavolo che non ha di conseguenza il sostituto di Rodriguez. Ora potrebbe quindi essere lui il primo rinforzo per il prossimo anno.

G.S.