Calciomercato Juventus, subito addio | Scambio improvviso col Milan

Aaron Ramsey sta deludendo nella sua avventura in bianconero. Il gallese, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe rientrare in uno scambio con Paqueta tra Juventus e Milan

Esclusione a sorpresa contro la Fiorentina per Aaron Ramsey. Il gallese sarebbe dovuto partire titolare nella sfida di ieri pomeriggio della Juventus contro la squadra viola, con Maurizio Sarri che ha invece scelto Douglas Costa per completare il tridente offensivo insieme ad Higuain e Cristiano Ronaldo. L’ex Arsenal è rimasto per tutta la durata del match in panchina, visto che non è stato impiegato dal tecnico bianconero neanche nella ripresa.

Il 29enne centrocampista ha calcato il campo dell’Allianz Stadium solo per un breve allenamento insieme a Rugani e Bernardeschi arrivato il triplice fischio finale, con le tribune ormai vuote dopo il rotondo successo dei campioni d’Italia per 3-0. Momento difficile per Ramsey, che non si sta esprimendo secondo quelli che sono i suoi standard dopo un promettente inizio di stagione.

Calciomercato Juventus, ancora Paqueta dal Milan: Ramsey sul piatto

Gli infortuni hanno penalizzato finora il rendimento del gallese, che non è riuscito a trovare la continuità sperata. Un solo gol in 13 presenze complessive in stagione, con Ramsey che potrebbe adesso perdere la titolarità nel trio d’attacco con Douglas Costa a pieno regime. Qualche nube inizia a palesarsi sul futuro a Torino del numero 8, sbarcato sotto la Mole a parametro zero dopo la fine del contratto con l’Arsenal.

A Ramsey non mancherebbero di certo le offerte in caso di separazione dalla ‘Vecchia Signora’ già la prossima estate, con il Milan che potrebbe rifarsi sotto oltre a qualche club di Premier League. Il club rossonero cercò ‘Rambo’ prima dell’accordo con la Juve, sponsorizzato dall’Ad ed ex Arsenal Gazidis. Ramsey potrebbe rientrare in un eventuale scambio con Lucas Paqueta, di recente nei pensieri di Paratici nell’affare che avrebbe coinvolto anche Bernardeschi. I due giocatori hanno una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro, anche se per il trasferimento del nazionale gallese a Milano ci sarebbe da superare lo scoglio ingaggio. Gli 8 milioni che percepisce a Torino, infatti, non rientrerebbero nei parametri del ‘Diavolo’, con il 29enne centrocampista che dovrebbe ridursi o spalmarsi l’attuale stipendio.

