Calciomercato Milan, super offerta per il grande ritorno in attacco

La sessione invernale è terminata da pochi giorni, ma già si pensa al super colpo per l’estate: ecco la strategia del Milan in vista della prossima stagione

Il ritorno di Ibrahimovic al Milan ha riportato serenità e risultati in casa rossonera. A gennaio il club milanese si è rinforzato con la stella svedese, che continua a fare la differenza nel campionato italiano. Il suo futuro, però, è sempre in bilico in vista della prossima stagione: i prossimi mesi saranno decisivi per capire la sua condizione fisica e la sua voglia di continuare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a sorpresa | 70 milioni!

Calciomercato Milan, possibile ritorno di Aubameyang

Da tempo nel mirino dei top club europei, in scadenza di contratto nel giugno 2021, l’attaccante dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, potrebbe essere il rinforzo tanto ricercato per l’attacco del Milan. In estate il suo valore calerà vistosamente con la possibilità di arrivare a 60 milioni per il suo cartellino con proposte fino ai 40. Il suo profilo è stato accostato a gennaio anche al Barcellona, alla ricerca di un valido sostituto di Luis Suarez. In questa stagione con i Gunners l’ex Milan ha collezionato ben 2231 minuti con 16 gol all’attivo e un assist vincente: ora il suo ritorno in maglia rossonera potrebbe essere sempre più veritiero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Premier | Ramsey per il pupillo di Sarri

Con l’addio di Piatek e con Ibra sempre 38enne, il Milan dovrebbe arrivare in estate ad un altro colpo sensazionale per rinforzare il reparto offensivo. Il nome di Auba riscalda i cuori dei tifosi rossoneri che lo hanno visto crescere nella Primavera senza aver mai fatto l’esordio in Prima squadra giocando così soltanto qualche partite pre-stagionale. Ora il suo sogno potrebbe diventare realtà.

Aubameyang (Getty Images)POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, decisione a sorpresa per Paqueta

S.I.