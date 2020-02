Calciomercato Juventus, nuovo acquisto targato CR7 | Paratici lo blocca per giugno

Cristiano Ronaldo consiglia l’ingaggio di Semedo per il calciomercato estivo. Il terzino del Barcellona arriverebbe al posto di Danilo sulla corsia di destra

Cristiano Ronaldo festeggia 35 anni e non è intenzionato a fermarsi. Il fuoriclasse portoghese ambisce alla Champions League con la maglia della Juventus, oltre al sesto Pallone d’Oro per riagganciare l’eterno rivale Messi. CR7 anche nella prossima stagione sarà al centro del progetto bianconero e già in prima persona si starebbe muovendo per consigliare qualche profilo utile alla causa per il mercato estivo.

Stando a ‘Don Balon’ Ronaldo avrebbe suggerito a Paratici e Nedved l’ingaggio del connazionale Nelson Semedo, visto il flop Danilo sulla corsia di destra. Il brasiliano non ha convinto finora nella sua esperienza italiana dopo lo scambio con il Manchester City per Cancelo, con la dirigenza della Continassa che potrebbe accantonarlo dopo una sola stagione. Cristiano spingerebbe perciò per lo sbarco a Torino di Semedo, che come CR7 è gestito da Jorge Mendes e non sarebbe un intoccabile nella rosa del Barcellona.

Calciomercato Juventus, caccia al terzino: Ronaldo sponsorizza Semedo

Per un’offerta intorno ai 30 milioni di euro il Barça darebbe il via libera alla cessione del 26enne terzino ex Benfica, che Ronaldo conosce bene vista la militanza con la casacca del Portogallo. Già nelle prossime settimane la Juventus potrebbe avere i primi contatti e bloccare il giocatore, che oltre a destra può essere impiegato anche sulla fascia opposta.

Il club campione d’Italia su espressa richiesta di CR7 potrebbe quindi ripartire da Semedo per rinforzare le corsie laterali, aggiungendosi a Cuadrado e Alex Sandro nello scacchiere di Sarri. Come Danilo, infatti, anche De Sciglio può cambiare maglia dopo che l’ex Milan è stato ad un passo dalla cessione a gennaio nello scambio con il PSG per Kurzawa.

G.M.