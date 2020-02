Calciomercato Juventus, asse Guardiola-Sarri | Nuovo scambio!

Calciomercato Juventus, rivoluzione sulle fasce: il nuovo terzino può arrivare da Guardiola, dopo l’operazione Cancelo

Il calciomercato invernale è finito da meno di una settimana, ma è già tempo per tutte le squadre di pianificare le strategie in vista di giugno. La sessione estiva promette veri e propri fuochi d’artificio, con le big, italiane ed europee, che ragionano sui rinforzi da acquistare e sulla possibilità di operazioni complesse, dal punto di vista finanziario e non solo. Tra le squadre che saranno sicuramente protagoniste, la Juventus, che a gennaio si è concentrata prevalentemente sulle operazioni in uscita dovendo sfoltire la rosa a disposizione di Sarri. Hanno salutato Vinovo i vari Mandzukic, Perin, Pjaca ed Emre Can. Tra gli acquisti, il solo Kulusevski, per di più per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, operazione terzino: il piano di Paratici

La Juventus in particolare potrebbe effettuare un restyling in alcune zone del campo. Sulle fasce difensive, i riscontri dai giocatori attualmente in rosa non sono stati finora ottimali. E prende piede una possibile nuova operazione con il Manchester City, dopo quella che ha visto protagonisti Cancelo e Danilo. Con risultati, nel caso precedente, però, non particolarmente lusinghieri sia per gli inglesi che per i bianconeri, visto che il portoghese in Inghilterra e il brasiliano con la maglia dei campioni d’Italia non hanno incantato, anzi. Paratici, per la fascia sinistra, segue Benjamin Mendy, che con la maglia dei Citizens non ha replicato i grandi risultati ottenuti al Monaco. Guardiola di fatto lo ha già bocciato e su questi presupposti potrebbe nascere un altro scambio. Da Torino, a fare le valigie sarebbe Alex Sandro che a sua volta non si sta rendendo protagonista di un rendimento indimenticabile negli ultimi tempi. La speranza di Sarri e di Guardiola è che questa volta lo scambio porti frutti ben diversi.

N.L.C.