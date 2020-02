Calciomercato Inter, altro super scambio dall’Inghilterra per Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, nuova pretendente dalla Premier League per Lautaro Martinez: ecco la proposta di scambio per i nerazzurri

Con i molteplici rinforzi arrivati dal mercato invernale, l’Inter può rilanciare la sfida scudetto alla Juventus. Ai nerazzurri di Conte è mancato però l’acuto finale: dopo Young, Moses ed Eriksen, si sognava un attaccante per dare fiato a Lukaku, che non è arrivato. La speranza del tecnico è che il belga e Lautaro Martinez proseguano nel loro fantastico rendimento e che anche Sanchez possa rendersi utile. A giugno, che sia scudetto o meno, bisognerà poi mettere mano nuovamente al reparto offensivo.

Calciomercato Inter, nuova pretendente per Lautaro

Tiene banco il futuro di Lautaro Martinez, oggetto del desiderio di numerose squadre come noto. Il ‘Toro’ sta facendo sfracelli, nonostante la recente espulsione col Cagliari lo terrà fuori dal derby contro il Milan. Su di lui è datato l’interessamento del Barcellona e del Manchester City, ma non ci sono soltanto loro. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, anche il Chelsea sta iniziando a pensarci seriamente. Come altre squadre, i ‘Blues’, per limare il prezzo dell’attaccante argentino, di certo superiore ai 100 milioni di euro, potrebbero inserire una contropartita tecnica nell’affare. I nomi papabili sarebbero quelli di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, che l’Inter aveva già tentato di acquistare, senza successo, a gennaio. Al momento, Marotta sta in ogni caso lavorando, senza fretta, per il rinnovo di contratto di Martinez, puntando all’aumento dell’ingaggio e al prolungamento, con annessa rimozione della clausola rescissoria, per avere maggior forza contrattuale.

