Calciomercato Inter, ‘intrigo’ Brozovic | La Juve può spingerlo all’addio

Un vero e proprio intrigo internazionale potrebbe coinvolgere Inter, Juventus e Chelsea. Marcelo Brozovic uno dei due possibili protagonisti

Neanche il tempo di concludere il calciomercato invernale e concentrarsi sulla seconda e decisiva parte di stagione, che Juventus e soprattutto Inter iniziano già a pensare all’estate che verrà. I nerazzurri puntano a lottare testa a testa con i bianconeri fino all’ultima giornata di campionato, poi ci sarà spazio per pensare anima e corpo alla costruzione della squadra del prossimo anno. Molto dipenderà anche dal futuro di alcuni pilastri tra i quali spicca Marcelo Brozovic, il quale potrebbe finire anche al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Il croato con Conte è diventato letteralmente imprescindibile come dimostrano le 20 presenze con 2 reti e 4 assist raccolte fin qui in Serie A. Un giocatore su cui poggia l’intero sistema di gioco e dal quale dipenderà anche il prossimo mercato. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino del Chelsea: intrigo con la Juve e Jorginho

Le prestazioni molto positive di Brozovic hanno contribuito inevitabilmente alla crescita dell’Inter, ma anche a mettere in vetrina lo stesso talento croato classe 1992 che ha raggiunto l’età della maturità calcistica. L’ex Dinamo infatti potrebbe presto diventare un obiettivo di club internazionali come il Chelsea, che potrebbe ritrovarsi a sostituire Jorginho. Il regista italo-brasiliano è infatti un pupillo di Maurizio Sarri sin dai tempi di Napoli e la stessa Juventus si dice possa provare a riportare in Serie A il numero 5 dei ‘Blues’ che andrebbe quindi a lasciare un buco d’organico.

Proprio Brozovic nei possibili piani della dirigenza del Chelsea andrebbe a colmare il vuoto a centrocampo, seppur con caratteristiche fisiche leggermente differenti. I londinesi potrebbero nel caso approfittare della clausola da 60 milioni di euro valida solo per l’estero nonché dal 1° al 15 luglio di ogni anno. Un vero e proprio assalto, quindi, quello del club inglese qualora dovesse partire Jorginho.

