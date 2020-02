Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza | Occhi dalla Spagna

Potrebbe essere proprio una vecchia conoscenza della Serie A come Monchi a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus a caccia di un nuovo centrocampista.

È stato un calciomercato di gennaio all’insegna dei giovani prospetti e del futuro per la Juventus che ha di fatto messo a segno ‘solo’ il colpo Dejan Kulusevski. Lo svedese del Parma completerà la stagione ai ducali prima di andare a rinforzare il roster di Sarri la prossima estate. Eppure il talento classe 2000 non è stato l’unico centrocampista accostato alla ‘Vecchia Signora’ nell’ultima campagna acquisti. Ci sono stati infatti giorni intensi in cui l’asse con Barcellona sembrava particolarmente caldo sul fronte Ivan Rakitic, regista croato poco impiegato soprattutto nell’era Valverde e probabilmente non centralissimo neanche nel progetto futuro di Setien. In quest’ottica si è lungamente parlato di un suggestivo scambio tra l’ex Siviglia e Federico Bernardeschi, polivalente centrocampista bianconero ancora a caccia della sua dimensione reale alla corte di Sarri. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Monchi su Rakitic: aumenta la concorrenza

Ivan Rakitic ha scelto di dire addio al Barcellona già da tempo, ma i catalani hanno bloccato la sua cessione a gennaio chiedendo oltre 30 milioni per il suo cartellino. Per questo motivo l’affare invernale è saltato con il croato rimasto non troppo volentieri alla corte di Setien e con le valige pronte per l’estate. A giugno infatti il nome dell’ex Schalke potrebbe tornare di moda dalle parti della Continassa anche se la concorrenza è in aumento.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, Monchi, vecchia conoscenza del calcio italiano starebbe pensando a lui per rinforzare il Siviglia la prossima stagione. I bianconeri, tuttavia possiedono certamente maggiore appeal internazionale che potrebbero sfruttare per convincere Rakitic a scartare l’ipotesi di un ritorno al club andaluso. Il croato dal canto suo fu portato in Spagna proprio da Monchi nel lontano 2011.

G.B.