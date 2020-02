Calciomercato Milan, colpo pirotecnico | Arriva dalla Premier

In Premier ci saranno vere e proprie rivoluzioni in estate con cessioni eccellenti delle big inglesi, che potrebbero interessare anche la Serie A

Mikel Arteta cercherà di rivoluzionare il suo reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il manager spagnolo dell’Arsenal, arrivato da pochi mesi sulla panchina dei Gunners, potrebbe lasciar partire i tre giocatori eccellenti del suo attacco: Aubameyang, Lacazette e Ozil come svelato nell’edizione odierna de “The Sun”. Tre calciatori che finora hanno cercato di dare il massimo vestendo la maglia dell’Arsenal, senza trovare grossi successi. Ed ecco che arriva l’idea di poterli cederli in estate in caso di arrivo di offerte vantaggiose per il club inglese.

Calciomercato Milan, Lacazette idea per l’attacco

Dopo il ritorno di Ibrahimovic al Milan, la società rossonera è tornato a respirare un po’ aria di tranquillità. Tutto potrebbe cambiare, però, in vista della prossima stagione con il campione svedese che dovrà decidere il suo futuro in base alla sua forma fisica. La compagine milanese, però, non vuole farsi trovare impreparata per trovare un sostituto adatto ad Ibra: così il profilo di Lacazette potrebbe fare al caso del Milan visto che ha una valutazione da 50 milioni di euro.

Finora l’attaccante francese ha collezionato 1562 minuti con sei gol e due assist vincenti ai propri compagni. Così la sua cessione in estate potrebbe interessare da vicino al Milan, voglioso di rinforzare con innesti di primo livello.

