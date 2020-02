Calciomercato Juventus, Sarri punta il pupillo | Scambio a effetto

Un possibile scambio che avrebbe del clamoroso con la Juventus pronta a mettere sul piatto il top player per regalare a Sarri il suo pupillo.

Un possibile scambio che avrebbe del clamoroso con Juventus pronta a regalare a Sarri il suo pupillo. Il prossimo mercato potrebbe regalare un’operazione che smuoverebbe gli equilibri del campionato di Serie A con le due acerrime nemiche pronte a collaborare inserendo sul piatto le loro migliori carte per chiudere uno scambio importantissimo per l’economia della stessa stagione sportiva. Ecco quindi chi potrebbe cambiare squadra.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Milan, sfuma un obiettivo | C’è il rinnovo!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, cessioni eccellenti | Tesoretto da 150 milioni

Calciomercato Juventus, Sarri punta il suo pupillo

Una stagione senza grandi emozioni per lui che avrebbe potuto lasciare la Juventus già nella sessione invernale di mercato. Poi però le varie trattative intavolate non sono andate a buon fine, tanto che è stato ‘costretto’ a scegliere la permanenza a Torino. Parliamo di Federico Bernardeschi, sempre più ai margini del progetto del club e che Paratici avrebbe piacere a piazzare anche in virtù di un ingaggio molto alto, 4,5 milioni di euro. Cifre che hanno di conseguenza indotto il direttore sportivo bianconero a cercare delle squadre disposte a prendere in carico il talentuoso ex Fiorentina.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | “Manca solo l’annuncio”

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Ronaldo bocciato: “Troppo vecchio!”

Calciomercato Juventus, il clamoroso scambio

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, sogno Messi | C’è l’annuncio sul futuro

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, clamoroso Higuain | Destinazione ‘Mondiale’

Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto di scambio Allan per un ipotetico scambio con la Juventus per Bernardeschi. Questo perché il brasiliano è ormai ai ferri corti con i partenopei e nonostante i segnali di distensione dell’ultimo periodo, arrivato soprattutto dopo la sbarco in panchina di Gattuso, potrebbe dire addio al club nella prossima sessione del mercato. Una scelta dettata da un malessere che prende vita da lontano e che in mancanza della qualificazione alla Champions League lo potrebbe indurre a decidere di lasciare il club alla conclusione del campionato. Da qui l’ipotesi bianconera, con Paratici che da tempo lo segue e “corteggia” l’ex Udinese.

Leggi anche —> Calciomercato, assalto a Tonali | Juventus e Inter a rischio beffa!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, colpo Pogba | C’è lo sconto!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Matuidi addio | Tre possibili sostituti

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, fuoriclasse da blindare | Maxi rinnovo in arrivo

G.S.