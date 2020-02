Calciomercato Juventus, Ronaldo bocciato: “Troppo vecchio!”

Anche per Ronaldo c’è l’amara bocciatura con il presidente che va contro un suo probabile arrivo in squadra. Ecco chi ha rifiutato il calciatore portoghese.

Anche per Ronaldo c’è l’amara bocciatura con il presidente che va contro un suo probabile arrivo in squadra. Ecco chi ha rifiutato il calciatore portoghese. Si tratta quindi di un vero e proprio ‘no’ al cinque volte vincitore del Pallone d’oro che si vede così chiusa la porta in faccia da un top club europeo che ha completamente avvallato l’ipotesi di poterlo portare all’interno del proprio club. Una scelta che desta più di qualche sorpresa e che sicuramente non farà piacere all’ex calciatore del Real Madrid.

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, sogno Messi | C’è l’annuncio sul futuro

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, sogno Messi | C’è l’annuncio sul futuro

Calciomercato Juventus, il ‘no’ inaspettato

Il forte club europeo, vincitore anche della Champions League nel nuovo millennio, ha affermato che anche se si aprisse una porta per portare Ronaldo all’interno del proprio club, direbbero di no. Una risposta secca, che ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta, ma che ha una motivazione ben precisa che risiede nell’età del calciatore, che ormai ultra trentenne potrebbe non essere più in grado di dare lo stesso contributo che ha dato nel corso degli ultimi anni. Si tratta quindi di una decisione dovuta ‘all’anzianità’ dell’asso portoghese.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | “Manca solo l’annuncio”

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, clamoroso Higuain | Destinazione ‘Mondiale’

Calciomercato Juventus, Ronaldo ed il rifiuto

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, fuoriclasse da blindare | Maxi rinnovo in arrivo

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, colpo Pogba | C’è lo sconto!

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer è stato intervistato da TZ ed ha parlato anche di un possibile sbarco in Germania di Cristiano Ronaldo nella sua squadra nella prossima sessione di mercato: “Certamente sui giornali escono tanti nomi ed è comprensibile. Ma Ronaldo è troppo vecchio per noi“. Insomma, una bocciatura per lui totale che è ritenuto fuori da un possibile progetto in Baviera e di conseguenza riceve uno dei suoi ‘primi no’ in un carriera dove tanto ha vinto e dove ha fatto bene in qualunque posto abbia giocato.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Milan, il retroscena | “Ingaggio troppo alto”

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Matuidi addio | Tre possibili sostituti

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, asse Guardiola-Sarri | Nuovo scambio!

G.S.