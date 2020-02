Calciomercato Juventus, clamoroso Higuain | Destinazione ‘Mondiale’

In estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa Juventus con possibili cessioni eccellenti: ecco la strategia

La Juventus è molto concentrata sugli aspetti calcistici per cercare di trionfare soprattutto in campo europeo. Dopo l’affare già chiuso a gennaio per giugno di Kulusevski, il club bianconero potrebbe pensare anche a cessioni importanti per quanto riguarda il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, possibile addio per Higuain

Nella sessione estiva di calciomercato Gonzalo Higuain potrebbe salutare la Juventus. Finora l’attaccante argentino ha collezionato 1880 minuti con otto gol e otto assist complessivi. Sotto la gestione Sarri è tornato a diventare importante nelle rotazioni insieme a Dybala, ma in estate il suo addio potrebbe concretizzarsi visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021. Il club bianconero così, per non rischiarlo di perdere a zero, cercherebbe così di cederlo con un’offerta importante.

Il suo futuro potrebbe essere a sorpresa in Qatar, grazie alla chiamata degli ex bianconeri Benatia e Mandzukic. L’Al-Duhail sarebbe intenzionato ad acquistare altri campioni dalla Serie A per migliorare il tasso qualitativo del campionato in vista del Mondiale 2022 che giocheranno proprio in Qatar. Tra la Juventus ed il club qatariota potrebbe aprirsi un’alleanza, che porterebbe al trasferimento dell’attaccante argentino nel massimo campionato del Qatar. Una scelta di vita davvero suggestiva per “El Pipita”, pronto a voltare completamente pagina per scrivere nuovi capitoli della sua carriera avvincente.

S.I.