Calciomercato Inter e Juventus, sogno Messi | C’è l’annuncio sul futuro

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo del caos a Barcellona e del futuro di Leo Messi, accostato suggestivamente anche a Juvenuts e Inter. L’annuncio di Guardiola.

Negli ultimi giorni è scoppiato un vero e proprio caos mediatico dopo le parole al veleno di Abidal a cui ha fatto seguito una risposta stizzita di Lionel Messi che ha innescato una reazione a catena all’interno della società. Intanto sul campo il Barcellona è uscito anche dalla Copa del Rey confermando un momento tutt’altro che positivo per il gruppo che solamente qualche settimana fa ha salutato Valverde per accogliere Quique Setien. In Catalogna si è dunque alzato un clamoroso polverone mediatico, tanto grande da mettere in discussione perfino il futuro in blaugrana dello stesso Messi. L’argentino, legatissimo al Barça, è stato dunque inevitabilmente accostato alle big europee, comprese Inter e Juventus. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, Guardiola spegne il sogno Messi

Le esternazioni di Messi unite a crescenti malumori hanno quindi fatto ipotizzare ad un addio in estate della ‘Pulce’ visto anche il contratto in scadenza 2021 ben lontano dall’essere rinnovato. Nulla più che una suggestione invernale in questo momento, spenta per giunta sul nascere dal tecnico del Manchester City, e suo primo mentore, Pep Guardiola.

Lo spagnolo nella conferenza a due giorni della sfida dei ‘Citizens’ contro il West Ham ha risposto anche alle domande su Messi, mostrandosi certo sul suo futuro: “È un giocatore del Barcellona, rimarrà dove sta, è il mio augurio. Non parlerò di giocatori di altri club. Credo che finirà la sua carriera dove è ora, è ciò che spero”.

