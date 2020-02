Calciomercato, assalto a Tonali | Juventus e Inter a rischio beffa!

Non solo Juventus e Inter: le giocate di Tonali hanno incantato tutte le big europee. Un club spagnolo sarebbe però in vantaggio

Se si parla di giocatori promettenti, un nome che viene subito in mente è quello di Sandro Tonali del Brescia. Il centrocampista è alla sua prima stagione in Serie A ma dimostra già personalità, qualità e tecnica. Ha solo 19 anni ma è considerato un leader della sua squadra: dopo un’annata da protagonista che ha portato alla vittoria della Serie B, il classe 2000 si è preso in mano il Brescia anche nel massimo campionato italiano. Un rendimento straordinario che fa ben sperare anche la nazionale azzurra, che può contare su di lui per il prossimo Europeo. Nei primi sei mesi nel massimo campionato italiano, Tonali ha realizzato una rete e quattro assist. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tutte le più importanti squadre del mondo.

Calciomercato Inter e Juventus, per Tonali concorrenza super: l’Atletico è in pole!

Non solo Juventus e Inter: le squadre più blasonate di tutta Europa hanno messo nel mirino il giovane Tonali. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, su di lui ci sarebbero anche Chelsea, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Potrebbe insomma scatenarsi una vera e propria asta per il talento italiano classe 2000, ma dalla Spagna dicono che un club sarebbe già in vantaggio.

Parliamo dei ‘Colchoneros’, i quali potrebbero garantire la titolarità da subito al centrocampista del Brescia, e proprio per questo sembrerebbero i più vicini al ragazzo. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro e secondo sempre ‘Don Balon’ l’Atletico Madrid sarebbe già in una fase avanzata rispetto alle concorrenti. Tonali valuterà ogni proposta in questi mesi e non sono escluse sorprese.

M.P.