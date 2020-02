Calciomercato Juventus, fuoriclasse da blindare | Maxi rinnovo in arrivo

Paulo Dybala sta vivendo una stagione magica. La Juventus vuole blindarlo e nelle prossime settimane parlerà con l’argentino: cifre di rinnovo importanti

Per il rendimento in campo, Paulo Dybala sta vivendo probabilmente la miglior stagione della sua carriera. Il calciatore argentino fin qui non ha segnato tanto come in altre annate, ma ha fatto la differenza in ogni gara con giocate di grandi qualità. Per ora la Joya ha realizzato 11 reti e 11 assist in 28 gare giocate. La sua fantasia ha incantato la dirigenza bianconera che in estate ha provato a venderlo e ora potrebbe farlo diventare un pezzo incedibile, o quanto meno dal valore d’oro. Il contratto di Dybala con la Juventus scade a giugno del 2022, per questo le parti dovrebbero sedersi a tavolino in questi giorni per trovare l’accordo per prolungare il matrimonio.

Dybala-Juventus, maxi-rinnovo da 10 milioni!

Paulo Dybala è arrivato alla Juventus come un giovane promettente. Il suo primo contratto parlava di un guadagno di 2,2 milioni di euro a stagione per quattro anni, ma le ottime prestazioni del 2017 hanno fatto crescere la cifra. Dopo una buona annata chiusa con la conquista di Scudetto e Coppa Italia e una finale di Champions League raggiunta, l’argentino ha rinnovato per una cifra pari a 5,5 milioni. Questa stagione c’è stato un incremento ulteriore e si è arrivati a 7,3 milioni di euro.

La crescita del giocatore corrisponde anche all’aumento del suo ingaggio, che potrebbe non fermarsi qui. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, la Juventus sarebbe al lavoro per blindare ancora una volta il proprio gioiello. Il giocatore classe 1993 sembrerebbe intenzionato a chiedere una somma di 10 milioni di euro all’anno. Se dovesse essere accontentato, diventerebbe il secondo giocatore in rosa più pagato dopo Cristiano Ronaldo (che guadagna 30 milioni). Alle sue spalle ci sarebbe De Ligt che guadagna 8 milioni all’anno di base, ma ci potrebbero essere anche quattro milioni in più di bonus per l’olandese. Una cifra alta che però nel calcio di oggi è più che normale: i fuoriclasse hanno tutti uno stipendio consistente e per trattenerli è chiaro che bisogna adattarsi.

