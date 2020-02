Calciomercato Inter, ‘intreccio’ con Cancelo | Nuovo terzino dalla Spagna

Tra acquisti e cessioni, l’Inter potrebbe rinforzare ancora una volta le corsie esterne di Antonio Conte: ecco il possibile intreccio favorevole con Cancelo protagonista

L’avventura del terzino portoghese, Joao Cancelo, al Manchester City non è stata finora entusiasmante. Così l’ex Juventus e Inter potrebbe preparare già le valigie, come svelato dal portale ‘Don Balon’. Soltanto dopo un anno dallo scambio più soldi con Danilo, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Con Guardiola l’intesa non è massimale e così nel prossimo calciomercato estivo potrebbe traslocare, anzi tornare nella Liga per provare a mettere nuovamente in mostra tutto il suo talento. Il club inglese lo cederebbe soltanto per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, l’affare Cancelo sblocca Semedo

In caso di cessione di Cancelo al Barcellona con il solito prezioso lavoro del suo agente, Jorge Mendes, lo stesso club catalano potrebbe anche pensare di cedere il suo connazionale Nelson Semedo. L’ex Benfica ha collezionato finora in maglia blaugrana ben 1563 minuti totalizzando 4 assist vincenti ai suoi. Sulle sue tracce ci sarebbe già da tempo l’Inter con la Juventus, interessata allo stesso compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo.

Infine, si è tanto parlato nelle ultime dello stesso terzino portoghese a causa della collezione di Dragonball che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Un giocatore-chiave che sarebbe funzionale al sistema di gioco di Conte: un laterale a tutta fascia capace di dare il suo prezioso contributo nelle due fasi di gioco. I prossimi mesi saranno decisivi per capire al meglio le strategia della società nerazzurra, che cercherà di rendere sempre più difficile la vita alla Juventus in campo e fuori. Dopo gli arrivi di Moses e Young a gennaio, l’Inter starebbe pensando a nuovi colpi di mercato per le fasce.

