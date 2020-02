Calciomercato Juventus, Matuidi addio | Tre possibili sostituti

La Juventus sarebbe pronta a dire addio a Matuidi: sono tre le ipotesi avanzate per prendere il suo posto a centrocampo.

La Juventus sarebbe pronta a dire addio a Matuidi: sono tre le ipotesi avanzate per prendere il suo posto a centrocampo. I bianconeri sarebbero infatti pronti a dire addio al francese che non rientrerebbe più nei piani della società torinese, tanto da poter andare via nella sessione estiva del mercato. Numerose le alternative che sono state promosse per poter sostituire il calciatore, ma in particolar modo sono tre i nomi che sono stati avanzati.

Calciomercato Juventus, l’addio di Matuidi

Matuidi è arrivato a Torino nel lontano 2017 ed ora sarebbe pronto a lasciare il club con la possibilità di accordarsi con qualsiasi club in virtù di un contratto con la ‘Vecchia Signora’ che scade il prossimo 30 giugno 2020. Di conseguenza Paratici si guarda intorno e ragiona su chi possa prendere il suo posto in mezzo al campo. Tra le varie alternative ipotizzate, c’è sicuramente Casemiro, di cui ha parlato calciomercato.it. Il brasiliano sarebbe propenso a dire addio al Real Madrid mentre c’è da vedere la volontà dei Blancos, che non vivono sicuramente un momento positivo e quindi potrebbero essere restii nel dire addio al proprio metronomo del centrocampo.

Calciomercato Juventus, altri due nomi per la mediana

Secondo quanto affermato sempre da calciomercato.it, l’altro nome accostato al club di Torino è Allan, con il Napoli che sarebbe disponibile a cederlo solo ad una cifra alta e ritenuta congrua a quello che chiede il presidente De Laurentiis. Se non si arrivasse a lui, altra ipotesi è rappresentata da Castrovilli, talentuoso calciatore della Fiorentina che tanto sta sorprendendo durante questa stagione e che potrebbe rappresentare per la ‘Vecchia Signora’ il vero grande colpo dell’estate. Per il classe ’97 sfida all’Inter.

G.S.