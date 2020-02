Calciomercato Juventus, colpo Pogba | C’è lo sconto!

In estate Paul Pogba potrebbe pensare anche di lasciare il Manchester United: arriva in soccorso proprio il club inglese per il futuro del francese

Il futuro di Paul Pogba è sempre in bilico. Il centrocampista francese del Manchester United non sta attraversando un buon momento di forma a causa di un grave infortunio che l’ha tenuto fuori per diverso tempo. Nelle scorse settimane il suo profilo è stato accostato con insistenza alle big d’Italia e d’Europa, ma ora in estate potrebbe esserci la decisione definitiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la stella della Serie A per Conte | E’ derby col Milan

Calciomercato Juventus, sconto per Pogba



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, piano shock | Lautaro con de Ligt

Come svelato dall’edizione odierna de “The Sun”, il Manchester United avrebbe dato il via libera per vedere Pogba per una cifra vicina ai 150 milioni, con trenta milioni di sconto rispetto a gennaio quando la cifra richiesta era di 180. Il suo ritorno a Manchester non è stato entusiasmante dopo il suo addio alla Juventus: ora il centrocampista francese potrebbe davvero lasciare i Red Devils in estate per tornare a brillare in campo come un tempo. Nelle prossime settimane entrerà in gioco il noto agente, Mino Raiola, a cui è stato detto che il suo assistito può partire in caso di offerte pari alla cifra richiesta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

Finora Pogba ha collezionato soltanto 610 minuti senza trovare ancora la via del gol. Una stagione davvero da dimenticare per il francese, anche in vista degli Europei in programma a giugno. Un

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la stella della Serie A per Conte | E’ derby col Milan

S.I.