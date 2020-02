Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | “Manca solo l’annuncio”

A più di tre mesi dalla prossima finestra estiva di calciomercato, la Juventus sarebbe già vicina a chiudere il primo colpo: ”manca solo l’annuncio”

Con la chiusura del calciomercato di gennaio, parte la seconda parte di stagione. La Juventus di Maurizio Sarri è ancora in corsa in tutti e tre i fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. La dirigenza intanto, inizia a pensare a quali potrebbero essere gli obbiettivi per il prossimo mercato estivo. Dalla Spagna, arriva l’importante indiscrezione secondo cui i bianconeri avrebbero già messo a segno il primo grande colpo.

Calciomercato Juventus, indiscrezione dalla Spagna: fatta per Mertens

Nella prossima sessione estiva di calciomercato saranno tanti i talenti che vedranno scadere il proprio contratto con i club d’appartenenza, finendo così sul mercato a parametro zero. Uno dei più richiesti è Dries Mertens, attaccante belga che non ha ancora discusso il rinnovo con il Napoli. Il numero quattordici è finito nel mirino di molti club italiani, come Inter e Roma, ed anche club esteri. Uno di questi sembrerebbe essere il Barcellona, che avrebbe pensato di sostituire Luis Suarez con il belga. Anche Real madrid, Chelsea e altri top club europei avrebbero messo nel mirino l’attaccante. Ma secondo ‘Don Balon‘, a battere la concorrenza sarebbe stata la Juventus. Secondo il sito spagnolo i bianconeri avrebbero ormai raggiunto l’accordo con il giocatore, il cui ingaggio si aggira intorno ai quattro milioni. Dalla Spagna affermano che mancherebbe solo l’annuncio del passaggio del calciatore a Torino. L’attaccante ritroverebbe così il suo ex allenatore Maurizio Sarri ed andrebbe a sostituire il possibile partente Gonzalo Higuain. Se arrivasse l’ufficialità, sarebbe l’ennesimo grande colpo messo a segno in anticipo da Fabio Paratici.

