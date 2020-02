Calciomercato Juventus e Milan, sfuma un obiettivo | C’è il rinnovo!

Juventus e Milan sembrerebbero avere nel mirino lo stesso obiettivo per rinforzare la difesa: ma in Germania allontanano la partenza del giocatore

La difesa è un reparto che sia il Milan che la Juventus puntano a rinforzare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Sia i bianconeri che i rossoneri sembrerebbero aver puntato lo stesso obiettivo per la zona difensiva, ma dalla Germania arriva la doccia fredda. Il calciatore che interessa ai due club italiani potrebbe non essere più nella lista dei partenti del club d’appartenenza.

Calciomercato Juventus e Milan, dietrofront Boateng: si allontana il difensore

La difesa è uno dei reparti fondamentali in una squadra di calcio. Juventus e Milan infatti, vorrebbero rinforzare il proprio reparto difensivo nel mercato futuro. Entrambe le squadre sembravano aver messo gli occhi sul difensore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. Il tedesco classe 1988, avrebbe il proprio contratto in scadenza con la squadra bavarese nel 2021. Il giocatore sembrava ormai essere ai margini della rosa dei campioni di Germania, facendo gola alle due italiane, sopratutto per un eventuale acquisto a parametro zero. Ma in un’intervista rilasciata a ‘Sport1‘, l’amministratore delegato della squadra tedesca Rumenigge, ha dichiarato che Boateng con il nuovo allenatore Flick gioca con maggiore continuità e sta tornando ad ottimi livelli. Inoltre, l’ex calciatore tedesco ha aggiunto che più avanti apriranno con il giocatore il discorso rinnovo, ma ora è più importante il campo. Dichiarazioni che allontanano l’ipotesi di un addio alla patria del difensore tedesco e che smorzano le speranze di Juventus e Milan.

