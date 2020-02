Calciomercato Inter, una big si arrende | La decisione di Lautaro

Non solo il Barcellona sull’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez: ma secondo i tabloid inglesi il giocatore avrebbe già deciso la destinazione

La grande stagione che sta disputando la prima Inter targata Antonio Conte, sta accendendo i riflettori delle squadre dei top club europei su alcuni giocatori nerazzurri. Uno su tutti, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sta attraversando un ottimo momento di forma, tanto da suscitare l’interesse di tantissime società europee, tra cui il Barcellona ed il Manchester United. Ma secondo i tabloid inglesi, il giocatore avrebbe già deciso la sua prossima destinazione.

Calciomercato Inter, il Manchester United si arrende: Lautaro Martinez ha scelto

Nella prossima finestra estiva di calciomercato, l’Inter dovrà difendersi dalle tante offerte che arriveranno dai top club europei interessati a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è in ottima forma, quest’anno ha realizzato ben 18 gol in 28 partite giocate tra campionato e coppe. Con le sue prestazioni, il numero dieci ha attirato l’attenzione di molte big, tra cui Barcellona e Manchester United. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese ‘Daily Mail‘, la squadra di Solskjaer avrebbe deciso di fare un passo indietro, poiché il giocatore avrebbe già deciso quale sarebbe la sua meta preferita. Secondo il tabloid inglese, Lautaro preferirebbe trasferirsi al Barcellona, dove affiancherebbe il suo compagno di nazionale Lionel Messi. Il numero dieci nerazzurro avrebbe una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, prezzo che i blaugrana sarebbero disposti a pagare per assicurarsi il sostituto di Luis Suarez per il reparto offensivo. Una decisione, qualora venisse confermata, sicuramente amara per Antonio Conte.

M.D.