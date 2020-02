Calciomercato Juventus, cessioni eccellenti | Tesoretto da 150 milioni

Da Matuidi ad Higuain: Paratici pianifica le cessioni per il calciomercato estivo e prepara l’assalto a nuovi top player

La Juventus è già proiettata verso il mercato estivo. Il colpo Kulusevski è stato solo il primo mattone della prossima campagna acquisti dei bianconeri, con lo svedese lasciato in prestito al Parma e che sbarcherà a Torino a luglio. Tonali, Pogba e Icardi potrebbero essere i nuovi top player della ‘Vecchia Signora’ per la stagione 2020/2021, con il CFO Paratici al lavoro per alzare ulteriormente il livello dello scacchiere di Sarri e svecchiare la rosa.

Per finanziare i nuovi colpi in entrata, però, la Juve necessità di far cassa e operare inevitabilmente anche in uscita. Emre Can, accasatosi al Borussia Dortmund in prestito con obbligo di riscatto per un affare complessivo da 26 milioni di euro, non sarà quindi il solo a salutare i campioni d’Italia in mediana. La dirigenza della Continassa sta facendo delle valutazioni su Matuidi e Khedira, che potrebbero essere arrivati al capolinea della loro avventura in bianconero. Per i due centrocampisti Paratici punterebbe ad incassare complessivamente 25 milioni di euro, con la Juventus che prima di un’eventuale cessione del francese farebbe scattare l’opzione di rinnovo fino al 2021 (la stessa scadenza di Khedira).

Calciomercato Juventus, da Bernardeschi ad Higuain: tesoretto da 150 milioni

Nel reparto difensivo altri due elementi sono a rischio taglio. In primis De Sciglio, già ad un passo dall’addio nelle scorse settimane prima che saltasse lo scambio con il Paris Saint-Germain per Kurzawa. L’ex Milan ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, mentre più difficile risulterebbe da piazzare Danilo. Il brasiliano ha deluso finora in bianconero, ma per evitare una minusvalenza la Juve dovrà cedere il terzino per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.

Capitolo attacco. Anche qui, sono due gli indiziati a cambiare maglia a fine stagione. Con l’arrivo di un centravanti più giovane, farebbe fare le valigie e stavolta definitivamente Gonzalo Higuain. Il ‘Pipita’ ha mercato tra Premier, Liga e Ligue 1, con Paratici che vorrebbe intascare un assegno tra i 20 e i 25 milioni di euro per l’argentino classe ’87. In bilico anche la posizione di Bernardeschi, che se non riuscisse a convincere nel nuovo ruolo di mezz’ala verrebbe inserito nella lista dei partenti. L’ex Fiorentina ha una valutazione di 40 milioni e nelle ultime due finestre della campagna trasferimenti è stato al centro dei colloqui con il Barcellona per uno scambio con Rakitic. In tutto un tesoretto da circa 150 milioni di euro, fondamentale in casa Juventus per dare la caccia a nuovi top player sul mercato.

