Calciomercato Milan, ritorno sull’esterno | Arriva dalla Serie A!

Il Milan ha chiuso il mercato senza la ciliegina sulla torta sulle fasce. I rossoneri preparano il colpo per l’estate: nel mirino l’esterno di Serie A

Dopo l’arrivo di Ibrahimovic, il Milan ha chiuso il mercato di gennaio senza la ciliegina sulla torta. I rossoneri hanno cercato di rinforzarsi sulle fasce ma non sono riusciti a ottenere un calciatore per fare un salto di qualità in avanti. Tra i calciatori finiti nel mirino dei rossoneri, c’è stato anche Cengiz Under della Roma ma non è stato fatto l’assalto decisivo. Il turco sembrerebbe non aver accettato la mossa dei giallorossi, che hanno puntato subito su Politano dopo l’infortunio di Zaniolo senza prenderlo in considerazione. Per questo il giocatore sembrerebbe poco soddisfatto della sua situazione con la compagine giallorossa e nella prossima sessione di mercato potrebbe salutare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo da Guardiola | 100 milioni!

Under verso la cessione: il Milan c’è

La Roma sarebbe disposta a cedere Under in estate e potrebbe ascoltare nuove proposte già in questi mesi. Il calciatore classe 1997 ha sorpreso in positivo al suo arrivo nella Capitale, ma mese dopo mese l’entusiasmo è calato sempre di più e il turco ha trovato meno spazio. Entrambe le parti sembrerebbero dunque d’accordo a una separazione e le società interessate sono pronte a farsi avanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ‘assist’ ufficiale e doppio colpo dal Barcellona

Il Milan non è riuscito a strappare l’esterno offensivo a gennaio, ma potrebbe rilanciare in estate. La società rossonera potrebbe puntare su Under che, se torna ai livelli dei primi anni della Roma, può davvero diventare un’arma in più per la squadra attualmente allenata da Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, non solo Under per la fascia: idea dall’Inter

Cengiz Under è un calciatore che interessa al Milan già da tempo. In estate la trattativa tra i rossoneri e la Roma potrebbe riaprirsi, ma esiste anche un’alternativa. Infatti la società milanista oltre all’esterno turco starebbe pensando ad Ivan Perisic, esterno croato al momento in prestito al Bayern Monaco dall’Inter, con riscatto fissato a 25 milioni di euro. Nel caso in cui i bavaresi non dovessero riscattare il laterale di proprietà nerazzurra, dall’altra parte del Naviglio potrebbero essere interessati al calciatore. Per ora tutto rimandato alle decisioni estive del club tedesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sarri punta il pupillo | Scambio a effetto

Calciomercato Juventus, cessioni eccellenti | Tesoretto da 150 milioni

M.P.