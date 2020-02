Calciomercato Juventus, che beffa per l’Inter | Super premio alla firma

Juventus e Inter tornano a sfidarsi sul calciomercato: i bianconeri studiano l’assalto per il nuovo Pogba con una super offerta

La Juventus non molla e continua a lavorare sul calciomercato. I bianconeri sono pronti a sfida nuovamente l’Inter, i due club stanno incrociando nuovamente le spade per un altro obiettivo a zero. Marotta ha messo a segno il colpo Eriksen e sta studiando anche un altro possibile arrivo dalla Premier League. Stavolta si tratta di una giovanissima promessa, un trequartista classe ’99 che ha già scatenato gli interessi di tanti club europei.

Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter per Chong | Il piano di Paratici

Inter e Juventus tornano a sfidarsi per Tahith Chong, talento ventenne del Manchester United in scadenza di contratto. Nelle ultime settimane i nerazzurri sembravano essere balzati definitivamente in pole position, ma nelle ultime ore Paratici è tornato a farsi sotto in maniera prepotente. Secondo ‘The Sun’, la Juve è pronta a riconoscere al calciatore un premio alla firma pari a 2 milioni di sterline (quasi 2,5 milioni di euro), nel caso in cui appunto Chong dovesse scegliere i bianconeri a parametro zero. L’ingaggio, invece, si aggirerebbe sulle 35mila sterline a settimana (più di 2 milioni di euro a stagione). Una maxi-offerta quella della Vecchia Signora, che quindi risponde in maniera forte all’Inter. In tutto questo anche il Manchester United non si sarebbe rassegnato a perdere il suo talento e nelle prossime due settimane sarebbero in programma degli incontri.

Oggi Chong è arrivato a Carrington per l’ultimo allenamento del Manchester prima della partenza per la Spagna per il mini-ritiro dei ‘Red Devils’ nella pausa invernale della Premier. Il talento olandese è poi andato via dal centro sportivo insieme al padre: è convocato, ma resta da capire quindi se è salito sull’aereo insieme alla squadra. Si accende l’ennesimo derby di calciomercato tra Inter e Juventus.

