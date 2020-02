Calciomercato Juventus, panchina Sarri scricchiola | Possibile ultimatum

Dopo la brutta sconfitta rimediata a Verona, la Juventus si interroga sul potenziale di questa squadra e dello staff tecnico. In Champions potrebbe esserci l’ultimatum

Weekend triste e amaro per il mondo Juventus, che dopo la sconfitta di Verona è tornata a farsi tante domande sulla propria forza. Se con Lazio e Napoli erano dei ko possibili e che ci potevano stare, quello di sabato rappresenta un vero e proprio allarme per il mondo bianconero. Le tre sconfitte negli ultimi due mesi di campionato hanno impedito alla squadra allenata da Maurizio Sarri di andare in fuga su Inter e Lazio. Il rendimento sembra essere al di sotto del valore della rosa e la squadra non riesce a dare il massimo, giocando spesso con leggerezza e superficialità. Alla base potrebbe esserci un problema di testa che si unisce a una tattica ancora poco brillante. Non si è visto il tanto atteso gioco divertente, anzi, ora si subiscono tanti gol e le sconfitte arrivano con più facilità. I risultati recenti potrebbero rimettere in discussione il tecnico Sarri che, in queste ore, è uno dei più bersagliati sui social per questa nuova disfatta bianconera.

Ultimatum Juventus, Sarri si gioca tutto a Lione

La Juventus fin qui non sta andando come previsto in campionato. I 3 pareggi e le 3 sconfitte in 23 gare giocate rappresentano un inizio tutto sommato negativo. In Champions League, invece, il cammino è stato ottimo ed è proprio questa competizione che potrebbe dare uno slancio a Maurizio Sarri. I bianconeri hanno vinto 5 gare su 6 nel loro girone e ottenuto un solo pareggio a Madrid contro l’Atletico.

Tra due settimane c’è il grande appuntamento di Lione valevole per l’andata degli ottavi di finale. La squadra francese è al nono posto in Ligue 1 e, sulla carta, dovrebbe essere inferiore alla Juventus. Per questo, probabilmente la dirigenza si aspetta una grande prestazione in terra francese: se così non dovesse essere, si potrebbe pensare a un cambio di allenatore (si parla di un clamoroso ritorno di Allegri, ancora sotto contratto) già per la gara di Torino.

M.P.