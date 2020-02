Calciomercato Juventus, colpo ‘bomba’ per l’attacco | Assalto all’ex Inter!

Calciomercato Juventus, Paratici studia il colpo bomba per l’attacco in estate: a caccia del top player

Si prepara un calciomercato estivo grandi firme per tutte le squadre e soprattutto per la Juventus. I bianconeri, in inverno, non hanno apportato innesti alla squadra di Sarri. L’unico colpo in entrata è stato Kulusevski, già bloccato per la prossima stagione. Il CFO Paratici, però, farà maledettamente sul serio a giugno. La dirigenza dei campioni d’Italia è al lavoro per pianificare le migliori strategie e per arrivare ad acquisti di una certa importanza. L’obiettivo è essere sempre più competitivi sia in Italia che in Europa e rinnovare la squadra.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Coutinho

Qualcosa si muoverà sicuramente in attacco, dove ci sono perplessità sul futuro di qualche elemento. Federico Bernardeschi è uno dei giocatori maggiormente in bilico, faticando a trovare continuità di rendimento, ma anche Douglas Costa è in forse. L’ambiente bianconero stravede per il brasiliano, che ha potenzialità esplosive, ma a sua volta è piuttosto discontinuo, anche a causa degli infortuni. Ecco che dunque si prepara un colpo notevole in prima linea. Il nome che torna caldo è quello di Philippe Coutinho. Il giocatore, come riportato in Spagna dal ‘Mundo Deportivo’, non sarà riscattato dal Bayern Monaco. Del resto, la cifra imposta per l’acquisto definitivo (120 milioni di euro) è di quelle importanti. L’attaccante brasiliano tornerà dunque al Barcellona, dove però molto probabilmente non rimarrà. Il club blaugrana è intenzionato a monetizzare dalla sua cessione per partire all’assalto, a sua volta, di altri attaccanti sul mercato. Così, secondo ‘Don Balon’, la Juventus può inserirsi. Sarebbe già pronta un’offerta da circa 90 milioni di euro per portare a Torino l’ex Inter e Liverpool, seguito già in tempi non sospetti prima del prestito al Bayern.

