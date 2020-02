Calciomercato Roma, futuro a rischio: big di Serie A in agguato

Calciomercato Roma, difficoltà per la permanenza di un top player: in Serie A pronti ad approfittarne

Momento di grande difficoltà per la Roma, che in campionato sta calando vistosamente in questa prima parte di 2020. Solo quattro punti in sei gare disputate e ben quattro sconfitte. Dopo la confortante prova del derby, sono arrivati i due ko, pesanti per proporzioni e gioco espresso, contro Sassuolo e Bologna. La situazione in classifica si complica, con l’Atalanta che è scattata a tre punti di vantaggio nella corsa al quarto posto, a una settimana dallo scontro diretto di Bergamo che può dire tanto per le aspirazioni Champions della squadra di Fonseca.

Calciomercato Roma, riscatto Smalling più difficile: gli scenari

Conquistare un posto nelle prime quattro è fondamentale per il futuro del club giallorosso, in termini di introiti e dunque possibilità di operare liberamente sul mercato. I capitolini in particolare pensano al riscatto di Smalling, ma il Manchester United, secondo il ‘Daily Express’, ha decisamente alzato le pretese. Da 15 milioni di euro si sarebbe passati a circa 20, una mossa che complica a sua volta i piani del ds Petrachi. L’aumentare della cifra farebbe sì che la Roma possa procedere al riscatto del giocatore solamente in caso di conquista della Champions. Diversamente, si farebbe difficile sostenere un investimento di tale portata. Inter e Milan osservano interessate. Da tempo, nerazzurri e rossoneri, tra le altre squadre, seguono da vicino l’evoluzione della situazione Smalling e nel caso di un mancato riscatto da parte della Roma, potrebbero farsi avanti con lo United. Smalling dal canto suo ha spiegato di trovarsi bene nella Capitale e vorrebbe rimanere. La partita è aperta.

