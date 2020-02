Calciomercato Inter, Zamorano su Vidal: ”Ho informazioni sicure”

Dalle parole dell’ex giocatore dell’Inter, Ivan Zamorano, si accendono le speranze dell’Inter per l’arrivo in estate del giocatore del Barcellona

Proprio prima del derby di Milano tra Inter e Milan, che potrebbe regalare all’Inter l’aggancio alla Juventus al primo posto, torna a parlare un ex calciatore nerazzurro. Ivan Zamorano infatti, avrebbe rivelato a ‘Radio Cooperativa‘, radio cilena, indiscrezioni sul futuro di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, entrambi giocatori cileni come lui. Le sue dichiarazioni aprono le porte ai sogni nerazzurri.

Calciomercato Inter, Zamorano avvicina Vidal ai nerazzurri: su Sanchez…

Ivan Zamorano, ex calciatore che ha vestito la maglia dell’Inter dal 1996 al 2001, è tornato a parlare dei nerazzurri in chiave calciomercato. In un intervista rilasciata alla radio cilena ‘Radio Cooperativa‘, l’ex giocatore ha dichiarato di conoscere incredibili dettagli sul futuro di Arturo vidal e di Alexis Sanchez. ”Sanchez Ha un contratto con il Manchester United, però vediamo dove lui vorrà continuare a giocare. Se restasse all’Inter, a luglio avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno, che molto probabilmente verrà in questo club”, riferendosi al giocatore del Barcellona a Arturo Vidal, da tempo nel mirino nerazzurro. Zamorano continua: ”Sono ottimista sulla possibilità di vedere due cileni all’Inter. E su questo ho informazioni privilegiate, sicure. Sappiamo tutti cosa significa Arturo Vidal per Antonio Conte e gli interisti sarebbero molto felici di avere Arturo”. Dichiarazioni importantissime per lo sviluppo del mercato interista per la prossima stagione. L’eventuale arrivo del centrocampista cileno e la conferma di Sanchez sarebbero due grandi colpi per Beppe Marotta.

