Highlights Serie A, video Roma-Bologna: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Tutto pronto all’Olimpico per la sfida di cartello tra Roma e Bologna, con i giallorossi chiamati a riscattare la pesante sconfitta col Sassuolo.

Tutto pronto all’Olimpico per la sfida di cartello tra Roma e Bologna, con i giallorossi chiamati a riscattare la pesante sconfitta col Sassuolo. Una partita quindi interessante sotto tutti i punti di vista e che vede contro due club che vogliono far punti per scalare la classifica e per poter conquistare i reciproci obiettivi. Insomma, una gara da tenere per tanti motivi sott’occhio.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Sassuolo-Roma 4-2: gol, formazioni, tabellino e diretta

Serie A, Tabellino Roma-Bologna

Leggi anche —> Calciomercato, la Roma tenta lo scippo a Inter e Milan

Highlights Roma-Bologna

Alla conclusione della partita saranno disponibili gli highlights.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Juve e Inter avvisate | C’è il blitz

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Suso complica i piani di Juventus e Roma

G.S.