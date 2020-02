Calciomercato Inter, ‘allarme’ Handanovic | Marotta prende lo svincolato!

Aria di festa in casa Inter dopo la vittoria nel derby di Milano e l’aggancio della Juventus in testa. Ma c’è da fare i conti con l’infortunio di Handanovic

Ancora una volta in campo Padelli, Handanovic è rimasto in panchina nel derby di Milano. La vittoria e il primo posto in coabitazione con la Juventus ha contribuito a portare grande entusiasmo in casa nerazzurra, ma bisogna fare i conti con l’infortunio alla mano del portiere sloveno. La società milanese starebbe pensando così ad intervenire sul calciomercato degli svincolati.

Calciomercato Inter, sostituto Handanovic: sprint per Viviano

A causa della frattura del mignolo della mano sinistra, Handanovic è stato in panchina contro Udinese e Milan e potrebbe saltare anche la sfida fondamentale contro la Lazio. Inoltre, lo sloveno potrebbe davvero saltare ancora diverse partite e così la dirigenza nerazzurra sta pensando a Viviano. Secondo le ultime indiscrezioni è già in fase avanzata la trattativa con l’entourage dell’estremo difensore, tanto che si parla di possibili visite mediche tra domani e mercoledì.

Le prossime ore saranno decisive con l’Inter che dovrà prendere una decisione in tempi brevi: tutto ruota ovviamente intorno alle condizioni del capitano nerazzurro che non vuole anticipare i tempi cercando così di recuperare al meglio dal suo infortunio alla mano. Infine, l’Inter è sempre al lavoro anche per il mercato estivo con Kumbulla e Mertens, che piacciono sempre di più a Conte. Il mercato non finisce mai.

