Calciomercato Milan, beffa per l’esterno | Sorride la Juventus

Dopo il trasferimento saltato in Serie A, potrebbe volare in un club prestigioso della Premier: il possibile acquisto darebbe l’ok per la cessione

Il Milan è stata una tra le protagoniste sul fronte calciomercato nella sessione invernale di calciomercato. Il club rossonero ha abbracciato nuovamente Ibrahimovic, ma nelle ultime ore di mercato è saltato il trasferimento del giovane terzino americano del Wigan, Antonee Robinson. Il suo sogno di giocare in Serie A è sfumato clamorosamente dopo che ha ha collezionato ben 2587 minuti in Championship mettendo a segno anche un gol. La stessa società milanese ha optato velocemente per il ritorno di Laxalt per dare un’alternativa a Theo Hernandez, uno dei migliori in assoluto della stagione del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici show: Donnarumma con Icardi

Calciomercato Milan e Juventus, il Chelsea fa sul serio per Robinson

Nelle ultime due sfide di campionato Robinson non è stato convocato e, a sorpresa, il suo nome sarebbe finito sul taccuino del Chelsea come svelato in esclusiva dal tabloid Mirror. Con il Milan i rapporti sono ormai chiusi definitivamente anche per un possibile trasferimento in estate e così i “Blues” potrebbero formulare l’offerta decisiva arrivando al classe 1997.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri punta il pupillo | Scambio a effetto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessioni eccellenti | Tesoretto da 150 milioni

In caso di operazione a buon fine, lo stesso Chelsea potrebbe così pensare a sua volta alla cessione del terzino italo-brasiliano, Emerson Palmieri, da sempre nel mirino della Juventus. Già a gennaio il suo profilo sarebbe finito sul taccuino del club bianconero, pronto a rinforzare con innesti di valore a partire dalla prossima stagione. Il possibile arrivo del giovane terzino mancino Robinson potrebbe sbloccare, per certi versi, l’addio dell’ex Roma e Palermo, pronto a conquistare anche un posto tra i convocati del Ct Mancini per i prossimi Europei.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, è bufera: non rischia solo Sarri

Calciomercato Juventus, Coutinho già seguito in estate

S.I.