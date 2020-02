Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | La suggestione dalla Premier League

Il Milan lavora già in vista della prossima stagione ed il Diavolo è pronto a puntare sul calciatore militante in Premier League.

Il Milan lavora già in vista della prossima stagione ed il Diavolo è pronto a puntare sul calciatore militante in Premier League. I rossoneri infatti starebbero pensando all’acquisto del forte giocatore che non sembra ormai aver concluso il proprio ciclo all’interno del club inglese. Di conseguenza l’ipotesi che porta al trasferimento in Italia con la squadra allenata da Pioli che sarebbe pronta a fiondarsi su di lui. Ecco quindi cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, beffa per l’esterno | Sorride la Juventus

Leggi anche —> Calciomercato Milan, ritorno sull’esterno | Arriva dalla Serie A!

Calciomercato Milan, ecco chi potrebbe arrivare

La dirigenza del Diavolo sta lavorando per arrivare al calciatore che, secondo quanto riportato da fichajes.net, non sarebbe più al centro del progetto del proprio club tanto da prendere in forte considerazione l’ipotesi di un addio, con un trasferimento all’estero da prendere in forte considerazione. Inoltre,

Leggi anche —-> Calciomercato Juventus e Milan, sfuma un obiettivo | C’è il rinnovo!

Leggi anche —> Calciomercato Milan, si punta il difensore | Probabile asta

Calciomercato Milan, l’operazione che infiamma la piazza

Leggi anche —> Calciomercato Milan, sfida Mourinho per il colpo in Serie A

Leggi anche —> Calciomercato Milan, la trattativa salta sul gong | Il retroscena

La dirigenza rossonera starebbe pensando a come poter portare a casa il forte Ozil di proprietà dell’Arsenal. L’asso dei Gunners ha infatti affermato: “Non vedo al momento futuro con questa maglia”. Dichiarazioni di un certo calibro che non possono che apre a nuovi scenari di mercato che potrebbero permettere al calciatore di sbarcare nel campionato nostrano ed in particolar modo a Milano, dove Pioli, nel caso in cui venisse confermato, sarebbe ben felice di poterlo allenare. I soldi per un eventuale acquisto potrebbero provenire dalla cessione di Paqueta o di Kessie, anche quest’ultimo seguito in Premier League.

Leggi anche —> Inter-Milan, ESCLUSIVO Budel: “Ibra sta migliorando tutti, Eriksen dovrà adattarsi”

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Conte anticipa il Milan | Colpo gratis dal Real

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Milan, il retroscena | “Ingaggio troppo alto”

Leggi anche —> Calciomercato Milan, colpo pirotecnico | Arriva dalla Premier

G.S.